Milan: test fisici superati per Marc Pubill, ora il Milan può offrire

Marc Pubill ha svolto oggi dei test fisici, superati con esito positivo. Il Milan era presente, e ora chissà se farà partire una trattativa

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Il Milan oggi si è spostato in Spagna per dei test preliminari effettuati da Marc Pubill. L’esterno dell’Almeria è un obiettivo dichiarato della società rossonera per la fascia destra. Gianluca Di Marzio sui propri canali social ha comunicato che queste visite hanno dato riscontri positivi. Nessuna criticità riscontrate nel giocatore che hanno confermato le sue buone condizioni fisiche e salutari. Probabilmente le visite positive potranno far partire ufficialmente la trattativa tra l’Almeria e il Milan, che ha l’obiettivo di anticipare la concorrenza di alcuni club sul giocatore, come ad esempio il Wolverempton.