Calciomercato Milan: si allontana Doué, vicina la chiusura per Pubill

Il Milan è ancora alla ricerca di un terzino destro. Date le difficoltà per Guéla Doué, i rossoneri sembra che puntino su Marc Pubill

Marc Pubill avanza sempre di più come possibile alternativa per il nuovo terzino destro del Milan. Con la partenza di Kyle Walker e Davide Calabria, e considerano Emerson Royal fuori dal progetto rossonero, il Milan continua ad essere alla ricerca di un terzino destro. Guéla Doué sembrava poter essere la soluzione, ma lo Strasburgo continua a chiedere 25 milioni di euro, ritenuti troppi da Tare. Il terzino dell’Almeria è valutato 15 milioni di euro e il Milan potrebbe provare a chiudere l’operazione nelle prossime ore, anche per anticipare la concorrenza. Nella stagione 2024/25 Marc Pubill ha giocato ne La Liga 2, dove ha collezionato 36 presenze con la maglia dell’Almeria. Per lui anche 1 gol e 4 assist, numeri che sembrano convincere il Milan a spingersi oltre.