Gotti: "Loftus? È partito bene, se la continuità lo assiste..."
Gotti: “Loftus? È partito bene, se la continuità lo assiste…”

Stefania Palminteri
milano
10 Settembre, 15:30
Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek

Luca Gotti ha parlato a gazzetta.it in merito a Loftus-Cheek, suo calciatore quando era vice di Sarri al Chelsea:

Che Loftus-Cheek dobbiamo aspettarci?: “Penso che possa essere il suo anno. Il Milan è in crescita e Ruben con la squadra. Si è anche ripreso la nazionale dopo un bel precampionato. È partito bene, se stavolta la continuità lo assiste… vedrete il vero Loftus-Cheek. All’ambiente rossonero dico solo di dargli fiducia e coccolarlo, lui ricambierà con prestazioni super”.

Tatticamente, invece, come e dove lo vede?: “Credo sia un giocatore che vada lasciato libero di esprimersi. Ha grandi strappi ed è esplosivo, ma bisogna cercare di non ingabbiarlo eccessivamente. Al Chelsea, per esempio, Sarri curava tanto la fase difensiva ma le mezzali, nel suo 4-3-3, avevano abbastanza libertà di buttarsi negli spazi e puntare la porta. E direi che i risultati si sono visti eccome…”

Come se lo spiega il cambiamento nella sua carriera?: “Si riconduce un po’ tutto al discorso di prima, secondo me. Stiamo parlando di un ragazzo sensibile, quasi inconsapevole di quanta qualità abbia. Ci vuole pazienza, fiducia, a volte tatto. E poi non si possono non considerare gli infortuni. Gli è sempre mancata quella continuità che gli avrebbe consentito di fare il salto”.

