F.Galli: “Allegri contento dei difensori? Forse l’ha detto per circostanza”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera in cui ha parlato di Malik Thiaw e del suo rifiuto al Como

“Su Thiaw credo che molto dipenda da Allegri. Il mister ha detto in conferenza di essere contento del pacchetto dei centrali, forse erano frasi di circostanza. Forse è necessario o Allegri ha in testa di prendere un altro centrale. Il mercato in uscita potrebbe regalare un centrale affermato che sia una garanzia; Thiaw è arrivato e non ha fatto così male, ma non ha convinto fino in fondo. Secondo me ha margini di crescita, così come li hanno tutti i difensori, Tomori ad esempio: il problema sono i blackout che ha avuto e che ha nel corso di una stagione. Dipende molto da sistema difensivo con cui si giocherà”.