Milan: in arrivo la trattativa con Marc Pubill, poi l’offerta all’Almeria

Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio in merito al calciomercato del Milan:

“Il Milan è molto attivo. I rossoneri vogliono completare il prima possibile la rosa per consegnare ad Allegri una squadra altamente competitiva in grado di lottare subito per un posto in Champions. Dopo Modric e Ricci, la Milan spera di avere presto una risposta positiva dal Bruges per Jashari.

Il club rossonero però lavora anche sulla difesa dove ci sono diverse cose da sistemare in virtù della partenza di Theo Hernandez ed Emerson Royal. Il Milan sta spingendo forte per chiudere con il Brighton l’acquisto di Estupinan. Jorge Mendes, agente del giocatore, sta mediando per ridurre le richieste economiche del club inglese. Tra l’altro Estupinan ha già manifestato il suo desiderio di vestire la maglia del Milan. I contatti tra le due società proseguono in maniera costante, con la distanza che si sta riducendo.

E se questa è la soluzione preferita per la fascia sinistra, anche a destra i rossoneri sono pronti a scendere in campo per tentare di chiudere un altro affare. L’interesse per Marc Pubill si tradurrà in una vera e propria proposta economica al giocatore prima e all’Almeria poi. Il club rossonero, dopo i test preliminari a cui ha sottoposto il terzino, si è tolto ogni dubbio sulla stabilità del ginocchio ed è pronto quindi ad avviare la trattativa con gli spagnoli. Infine per quello che riguarda le uscite è stata praticamente definita la cessione di Pobega al Bologna per 8 milioni di euro”.