Milan: Jashari e Bruges hanno l'accordo per separarsi, ma serve...

Ardon Jashari ormai sta provando a spingere in tutti i modi il Bruges per andare al Milan, ma il club vuole almeno 38 milioni

Ardon Jashari continua a spingere in prima persona per poter diventare un nuovo calciatore del Milan. Lo svizzero cercando in tutti i mondi di convincere il Club Bruges ad esaudire la sua volontà di trasferirsi in Italia alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo HLN, Jashari e il Bruges avrebbero un accordo che prevede la possibilità allo svizzero di lasciare il club in questa sessione di mercato, ma solo se questa partenza fruttasse almeno i 38 milioni richiesti dal club belga. Il classe 2002 infatti spera che il Milan possa soddisfare tali richieste, a cui ancora Tare non ci si è spinto.