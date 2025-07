Costacurta: “Ricci è pronto per il Milan da più di un anno ormai”

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di SkySport in cui ha parlato del nuovo giocatore del Milan Samuele Ricci

Alessandro Costacurta, opinionista calcistico ed ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di SkySport analizzando l’arrivo al Milan di Samuele Ricci:

“Pronto per il Milan da più di un anno: credo sia stato un ottimo acquisto da parte del Milan. Ha grande personalità. Giocare a San Siro non è facile. Poi ha grandi doti tecniche: io l’ho visto sempre come mezzala e con grandi inserimenti ma poi si è spostato dentro ed è diventato bravissimo. Sa fare tante cose e ritornerà utile”.