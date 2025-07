Ramazzotti: “Allegri è sicuro che il Milan colmerà le lacune in rosa”

Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della situazione terzini in casa Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Andrea Ramazzotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport sulla situazione terzini in casa Milan:

“Ci pensa Max. A sei giorni dalla partenza per la tournée in Asia e Australia, il Milan punta a mettere a disposizione di Allegri almeno un terzino. Il tempo stringe, ma Furlani e Tare hanno lavorato anche ieri per trovare una soluzione soddisfacente sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico. Nel frattempo, però, il tecnico di Livorno vuole farsi trovare pronto per le due complicate amichevoli a Singapore contro l’Arsenal e a Hong Kong contro il Liverpool e sta iniziando a lavorare a soluzioni alternative agli unici due terzini “puri” che in questo momento ha in rosa ovvero Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. E i due giocatori individuati sono Alexis Saelemaekers e Tommaso Pobega. Attenzione: Max si aspetta che la società completi le lacune della rosa. Anzi, non ha nessun dubbio che ciò accadrà, ma nel frattempo farà di necessità virtù e farà pesare la sua… fantasia tattica che in passato lo ha portato a cambiare ruolo a diversi giocatori, anche di grande spessore, come Pjanic, Cuadrado e Mandzukic”.