Cuoghi: “Modric non è stato preso solo per il fattore campo”

Stefano Cuoghi è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma di TMW Radio, in cui ha parlato di Milan e di Luka Modric

“E’ stato preso non solo per quello che può dare sul campo. 40 anni è un’età importante per un giocatore di calcio, ma deve far crescere tutto l’ambiente e la società addirittura. Ma non è sufficiente. Ci sono ancora tanti giorni di mercato, una squadra che ha avuto difficoltà lo scorso anno deve muoversi sul mercato per permettere al tecnico di riportare il Milan in alto. Al momento mi pare lontano dalle altre rivali”.