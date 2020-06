Malagò: “La cerimonia inaugurale dei Giochi 2026 si svolgerà a Milano”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha precisato che la cerimonia inaugurali dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 si svolgerà nel capoluogo lombardo: “Avevamo programmato la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2026 nello stadio esistente, cioè San Siro: era una soluzione che andava benissimo al CIO. Tuttavia ho sempre sostenuto che se verrà costruito un nuovo stadio, andrà bene lo stesso. Ogni soluzione è gradita. Sono felice che si sia trovato un accordo in grado di salvaguardare la parte romantica del vecchio stadio, andando però incontro alle esigenze che hanno una città come Milano e due società come quelle milanesi”.

