CONI, Malagò tuona: “No alla chiusura dei campionati. Non resteremo in silenzio se…”

MILANO – Domani il Governo emanerà un nuovo DPCM per contrastare la diffusione del Covid-19 e l’ipotesi di sospendere di nuovo i campionati – o annullarli definitivamente per questa stagione – non è ancora tramontata. Ai microfoni dell’ANSA ne ha parlato Giovanni Malagò, presidente del CONI: “Spero non ci sia nessuna decisione avventata per lo sport. L’eventualità, paventata, di chiusura di tutti i campionati e le attività organizzate dall’associazionismo sportivo va in contrasto con i protocolli approvati dal CTS d’intesa col Ministero. Ho il dovere di sottolinearlo ancora una volta: bisogna essere cauti a prendere provvedimenti che non risolvono i problemi del contagio ma aggravano quelli di un settore come lo sport, già pesantemente penalizzato dalla pandemia. Il CONI è a disposizione di chi è preposto alle decisioni ma, a tutela di chi finora ha rispettato tutte le prescrizioni di legge, non resterà in silenzio di fronte a soluzioni che condurrebbero il nostro mondo ad una fine inesorabile”.