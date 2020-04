L’appello di Malagò alla FIGC: “E’ il momento di prendere decisioni”

MILANO – Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn sul momento del calcio italiano: “Credo che il grande errore che si possa fare è quello di interferire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo affinché non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile, a prescindere da questa stagione”.

