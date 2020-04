Malagò: “Serie A? Manca un piano preciso e praticabile per la ripartenza”

MILANO – Intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha criticato duramente il modo in cui Figc e la Lega Calcio stanno pianificando la ripresa dei campionati: “Il calcio non è stato ancora in grado di presentare un piano davvero praticabile. Io avrei chiuso tutte le componenti in una stanza e le avrei fatte uscire esclusivamente dopo la definizione di un accordo condiviso da tutti. Sento Gravina tutti i giorni ma parla di luglio, agosto, settembre, ottobre, della prossima Serie A in due gironi. Non c’è ancora un piano preciso”.

