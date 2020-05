CONI, Malagò: “Lo sport italiano è pronto a ricominciare”

MILANO – Nel corso di una videoconferenza con i dirigenti del Bologna e i ragazzi del settore giovanile rossoblu, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha dichiarato che lo sport italiano è pronto a ripartire dopo i mesi di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria: “Sono ormai dieci settimane che lavoriamo sulla ripartenza dello sport. In Italia ci sono 387 sport e non c’è un altro Paese nel mondo con questa molteplicità di discipline. Ogni Federazione ci ha dato un documento con le sue specificità e l’abbiamo integrato ad un documento del Politecnico di Torino e ad uno della Federazione medico-sportiva. Oggi tutti sono pronti per ripartire: è chiaro che chi gioca a golf abbia quasi zero problemi, mentre chi gioca a rugby molti di più, ma tutti adesso hanno delle regole precise per ricominciare. Parlo ovviamente della ripresa delle attività, mentre per quella delle competizioni ufficiali va fatto un discorso differente”.

