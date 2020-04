Malagò: “Serie A? C’è bisogno di un piano alternativo alla ripresa”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘TGcom 24’, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso la propria posizione in merito all’eventuale ripartenza del calcio: “Chiaro che non sia possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi. Questo è un discorso chirurgico che va affrontato con profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l’ho sempre sostenuto senza alcuna polemica e ho solo evidenziato che, sarà forse un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse rispetto al mondo del calcio. E sono state tutte decisioni sofferte, però sono state prese. Sicuramente è meglio avere la certezza di un piano alternativo, che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, invece che scommettere tutto su un campionato che non si sa se possa ricominciare e finire”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live