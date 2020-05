CONI, Malagò: “Calcio? In Italia 14 sport su 15 hanno annullato Scudetto e retrocessioni…”

MILANO – Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia ribadendo come, secondo lui, sia necessario avere un piano di riserva rispetto alla ripresa del campionato: “Non si può pensare che o il campionato riparte e finisce, oppure non si sa come comportarsi. In Italia abbiamo circa 15 sport di squadra, dalla pallamano al football americano, dalla pallacanestro al pattinaggio a rotelle, dal rugby al calcio. 14 su 15 hanno fermato i loro campionati, non hanno assegnato il titolo e non hanno comminato le retrocessioni. E’ rimasto il calcio ancora in sospeso perché è diverso, perché muove tanti interessi. Mi permetto, però, di dire che anche la Virtus Bologna avrebbe voluto vincere il campionato di basket o la Pro Recco quello di pallanuoto…”.

