MILANO – Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA sul campionato di Serie A che prenderà il via domani: “Il mio augurio è che il calcio sia sempre più in linea con i valori di tutti gli altri sport. Noi dirigenti per primi dobbiamo dare l’esempio, oltre a giocatori, arbitri e tecnici. Spero inoltre che le squadre italiane tornino ad essere grandi protagoniste in Europa”.