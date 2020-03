Malagò: “Il calcio deve adeguarsi alla realtà del Paese”

MILANO – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni di ‘TGcom24’ della situazione di grande caos che sta attraversando il mondo del calcio: “Il calcio, così come tutto lo sport in generale, si deve adeguare a quella che è la realtà del Paese. Si deve navigare il più possibile a vista, cercando di fare una programmazione. Le Olimpiadi di Tokyo? Ho un unico riferimento, che è il CIO. Parlo quotidianamente con Losanna, non c’è nessuna controindicazione da parte del CIO, per cui al momento i Giochi non sono a rischio”.

