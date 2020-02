Malagò: “Coronavirus? Lo sport deve allinearsi alle decisioni delle autorità”

MILANO – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è espresso a Sky Sport sull’allarme Coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio: “Penso che in questo momento lo sport italiano debba allinearsi a quelle che sono le disposizioni delle autorità. Ieri sera ci siamo adeguati, convinti che la valutazione fatta dal governo sia quella più giusta. Partite a porte chiuse? Era una delle ipotesi sul tavolo, ma sarebbe stato un errore anticipare le decisioni del governo.

Lo sport adesso non deve andare per conto proprio. Ho sentito i dirigenti delle squadre coinvolte, l’ipotesi delle porte chiuse è stata presa in considerazione, ma c’erano delle problematiche. Per Inter-Samp, ad esempio, c’erano moltissimi biglietti venduti, con persone che già si erano mosse per l’avvenimento. Si sarebbe creato anche un problema di ordine pubblico”.

