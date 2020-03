CONI, Malagò: “Sospensione dello sport decisione inevitabile”

MILANO – Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è tornato a parlare della sospensione delle attività sportive: “E’ stata una decisione inevitabile, dettata dalla realtà dei fatti. Ci sono Nazioni che questo problema o non lo hanno come noi nei numeri, o forse non lo hanno tirato fuori come abbiamo fatto noi. Il discorso però si è allargato nel continente europeo. Serie A? Mai dirò quale sia per me la soluzione migliore fra quelle avanzate, perché qualsiasi dichiarazioni al riguardo rischierebbe di essere strumentalizzata. Ciò che è sicuro, è che adesso non si può pianificare quello che succederà perché bisogna navigare a vista”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...