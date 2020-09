Stadi ancora chiusi, Malagò: “Fare sport senza pubblico non è la stessa cosa”

MILANO – Con il nuovo Dpcm in arrivo il Governo confermerà la chiusura degli stadi fino al 30 settembre. Ai microfoni di Sky Sport è arrivato il commento di Giovanni Malagò, presidente del CONI: “Va premesso che a decidere sono Governo e Comitato Tecnico-Scientifico, quindi onori e oneri. Detto questo, è evidente come le istanze del mondo dello sport siano chiare. Nessuno può pensare che fare sport senza pubblico sia la stessa cosa. Poi magari ci sono direttive regionali diverse da quelle nazionali e c’è qualcosa che sembra prescindere dalle indicazioni del Governo: questo non aiuta e alimenta la confusione”.