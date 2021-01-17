News Milan - Duro sfogo in diretta tv: "Ci sta prendendo in giro"
Una delle situazioni più intricate in casa rossonera sta mettendo a dura prova la pazienza degli addetti ai lavori
Una delle situazioni più intricate in casa rossonera sta mettendo a dura prova la pazienza degli addetti ai lavori
Così all'improvviso arriva una notizia che potrebbe coinvolgere le future strategie del mercato rossonero: ci sarebbe già un'offerta
In casa rossonera si sogna di migliorare il secondo posto di quest'anno, con un super mercato il sogno potrebbe realizzarsi
Le ultime novità sul mercato rossonero, potrebbe esserci una svolta clamorosa su un'operazione importantissima
Sarà un mercato aggressivo quello del Diavolo, i soldi per inseguire i prestigiosi obiettivi arriveranno dalle cessioni
Il turco potrebbe non rinnovare con il club rossonero, Maldini vorrebbe sostituirlo in tempi brevi: ecco il nuovo candidato
Il dt rossonero dopo aver chiuso per Maignan del Lille è pronto a regalare un altro grandissimo colpo ai tifosi
La conquista del piazzamento in Champions ha donato grande entusiasmo all'ambiente, che ora sogno un colpo pazzesco
Con la Champions in tasca Maldini può ambire a dei grandissimi colpi sul mercato, ecco i nomi che il dt rossonero starebbe puntando
Le due squadre meneghine si sfidano per un grande giocatore della nostra Serie A: il profilo in questione costa 40 milioni
Il dt rossonero torna a guardare in casa dei Blancos dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz, nel mirino un grande nome
Non è ancora terminato il campionato, ma le manovre di mercato stanno già catalizzando l'attenzione dei tifosi
Baiocchini fa il punto su una serie di situazioni in divenire in casa Milan, svelando quelli che dovrebbero essere i piani del Diavolo
Il prossimo mercato rossonero potrebbe riservare delle grandi sorprese, potrebbe approdare a Milano un calciatore che fa la differenza
L'ultima partita di campionato attira le attenzioni dei tifosi, ma nel frattempo sarebbe stata presa una decisione spiazzante
Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Cagliari-Milan, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A
La probabile formazione del Milan in vista del Cagliari, nella sfida valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A.
Arriva un' importante notizia di mercato, in uscita, per il Milan. Andrea Conti ha accettato il trasferimento al Parma di D'Aversa
Le novità di mercato
Il Milan è molto attivo sul mercato, chiuso Meite i rossoneri sono vicini anche a Mandzukic e arrivo conferme anche per Tomori. Ma non solo
Il commento del tecnico rossonero