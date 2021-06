Calciomercato Milan, allarme rosso: possibile cessione a sorpresa

Non si è ancora aperto ufficialmente il mercato, ma arrivano notizie a raffica per quanto concerne la campagna acquisti del Milan. Maldini ha già messo a segno il primo colpo, assicurandosi le prestazioni di Maignan, degno sostituto del partente Donnarumma. C'è ancora molto da fare, sia in entrata che in uscita. Nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi in un modo o nell'altro sia la vicenda Tomori che quella Calhanoglu. Insomma le pratiche da sistemare non sono di certo poche, ma improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, potrebbe aggiungersene un'altra davvero inaspettata<<<