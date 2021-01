Milan, mercato: Conti al Parma, è fatta. Il terzino accetta il trasferimento

MILANO – Andrea Conti sarà un nuovo giocatore del Parma, lo ha svelato il portale tuttomercatoweb. Avevamo riportato come i due club avessero trovato l’accordo sulla base del prestito. Ora ci sono notizie più certe. Innanzi tutto il prestito è oneroso con obbligo di riscatto, in caso di salvezza dei gialloblù, fissato a sette milioni di euro. Il calciatore in questo caso firmerà un contratto quadriennale con la società ducale.

Milan News – Andrea Conti: dopo la gara con il Cagliari le visite mediche

Il Milan sarà impegnato lunedì sera contro il Cagliari, nel monday night di Serie A, che chiuderà la diciottesima giornata di campionato. Dopo la trasferta Conti svolgerà le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, almeno fino a fine stagione. Decisa per questa trattativa è stata la presenza di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma. Il tecnico dei gialloblù infatti aveva già allenato l’esterno ai tempi della Virtus Lanciano. Tra martedì e mercoledì quindi Andrea Conti inizierà la nuova tappa della sua carriera calcistica. Sfuma così definitivamente l’ipotesi Fiorentina per l’ex Atalanta.

Parma scatenato sul mercato: vicino anche il Benatia

Il Parma però non vuole fermasi qui. Per riuscire nell'impresa di centrare la salvezza, la società del presidente Krause avrebbe messo nel mirino un altro colpo per questa sessione di mercato invernale. Si tratta di Mehdi Benatia. L'ex difensore di Roma, Juventus e Bayern Monaco, gioca attualmente nell'Al Duhail, l'ex squadra di Mandzukic. Anche lui tornerà in Italia, in Serie A. Stesso iter di Andrea Conti, contratto per i prossimi sei mesi e in caso di salvezza, prolungamento dell'accordo per un altro anno. Il Parma è pronto ad annunciare i due innesti.