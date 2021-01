Cagliari-Milan, i convocati di Pioli: torna Saelemaekers

Cagliari-Milan, i convocati di Pioli

MILANO – Conclusa la rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Cagliari-Milan, 18° giornata di Serie A in programma lunedì 18 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Maldini, Roback.

Le parole di Pioli

SULLE ASSENZE: “Theo e Calhanoglu sono assenze importanti ma è così questa stagione, le criticità ci sono e possono arrivare da un momento all’altro. Per questo abbiamo bisogno di una squadra pronta, completa, siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in caso di emergenza e di necessità. Le qualità della squadra sono importanti e ci faranno giocare una bella partita. La stagione è particolare per tutti, fino a un mese fa avevo tutto il gruppo a disposizione: giocando tanto spesso e con questa situazione generale, può succedere. Per questo il Club mi ha messo a disposizione un ottimo organico, sia a livello numerico che qualitativo. Sono criticità che vanno affrontate con determinazione e convinzione della forza della squadra”.

SU IBRAHIMOVIC E KJAER: “Tutti conosciamo l’importanza di Zlatan, il suo spessore tecnico e caratteriale e sappiamo quanto conti il suo recupero. In questi giorni l’ho visto bene ed è pronto per giocare. La squadra ha mostrato dei concetti di gioco ben assimilati, ma dire che giochiamo meglio senza Ibra non mi trova d’accordo. Simon è importante anche per la sua capacità di comunicare, per guidare le marcature e le scalate, in campo ci aiuta tantissimo. Noi siamo una squadra offensiva ma sappiamo di dover sempre lavorare con intensità anche in fase difensiva”.

