Calciomercato Milan – Occasione pazzesca: può arrivare un fenomeno!

Lo scorso anno Maldini stupì tutti con un mercato coraggioso, ma anche molto ambizioso, che portò alla corte di Pioli giovani talentuosi e dalle potenzialità smisurate. Proprio da quei talenti cristallini il Milan ripartirà anche nella prossima stagione, sia che dovesse arrivare la qualificazione in Champions o meno. Tuttavia la dirigenza meneghina si è resa conto che in alcune partite decisive, non si può puntare solo sulla freschezza e sfrontatezza dei giovani. Servono anche dei campioni affermati, capaci di inventare la giocata dal nulla. Ecco perché non stupisce la pazza idea che starebbe circolando nelle segrete stanze di Milanello<<<