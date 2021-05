Il Milan si gioca tutto domani con l'Atalanta. La vittoria in quel di Bergamo proietterebbe i rossoneri addirittura al secondo posto, un premio alla stagione dei ragazzi di Pioli. Nel frattempo in società si sta pianificando il mercato che dovrà permetterebbe al Diavolo di alzare ulteriormente l'asticella. Non nomi qualunque nel mirino di Paolo Maldini, ma calciatori che potrebbero fare la differenza in Serie A. Il dt del Milan sarebbe pronto a pescare di nuovo in casa Real Madrid<<<