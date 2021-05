Calciomercato Milan, Maldini show: “Secondo colpo ad un passo”

Non si può di certo dire che il Milan abbia perso tempo. Conquistata la partecipazione alla prossima Champions, Maldini ha subito chiuso un colpo. Si tratta del portiere Maignan del Lille, pagato 13 milioni più 2 di bonus alla compagine francese. L'acquisto dell'estremo difensore classe '95 suona come una chiusura definitiva al rinnovo di Gigio Donnarumma. Per un top player che lascerà Milanello, potrebbe presto arrivarne un altro ad arricchire la squadra allenata da Pioli.Le ultime indiscrezioni parlano di un'operazione molto vicina alla chiusura <<<