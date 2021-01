Milan, domani le visite mediche di Mandzukic. Anche Tomori ad un passo

MILANO – E’ quasi tutto fatto per il trasferimento di Mario Mandzukic al Milan. Il centravanti croato e la società meneghina hanno trovato l’accordo e per l’ex juventino è pronto un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo che scatterà automaticamente qualora venissero raggiunte determinate condizioni. Questa sera il classe ’86 sbarcherà a Milano e, come riferisce attraverso i microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio, svolgerà le visite mediche nella giornata di domani: “La positività al Covid di Hakan Calhanoglu ha contribuito ad accelerare l’operazione. Il Milan ha bisogno di un rinforzo immediato nel reparto offensivo e ha sciolto le riserve in mattinata, chiamando gli intermediari del giocatore per portare a buon fine la trattativa. Mandzukic sosterrà le visite mediche già domani mattina e crede di poter stupire tutti con le sue condizioni fisiche, nonostante non giochi da quasi un anno. E’ convinto di essere in gran forma e di poter subito rendersi utile alla causa rossonera”.

LE ULTIME SULLA DIFESA – Dopo aver sistemato il centrocampo con Soualiho Meité e l’attacco con Mario Mandzukic, il Milan si appresta a completare anche il pacchetto difensivo. Il rinforzo scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara risponde al nome di Fikayo Tomori, centrale classe 1997 in uscita dal Chelsea. L’intesa con la società londinese è vicinissima e stanno per essere limati gli ultimi dettagli: la trattativa dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa trenta milioni di euro. Il Milan spera di chiudere l’affare entro un paio di giorni, così da avere Tomori a disposizione già per la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo a San Siro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<