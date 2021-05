Calciomercato Milan – Con la Champions arrivano i campioni: la lista

Missione compiuta! Il Milan batte l'Atalanta con la doppietta di Kessie (13 reti in campionato) e si guadagna un meritatissimo secondo posto. Questo a dimostrazione del fatto che, nonostante il calo fisiologico nel girone di ritorno, la squadra c'è e può contare su giocatori di altissimo livello, che la dirigenza rossonera farà di tutto per confermare. Grazie alla qualificazione in Champions, trattenere tutti i big potrebbe essere molto più semplice. Ma la crescita del Diavolo non si arresterà. Maldini è pronto per portare altri campioni alla corte di mister Pioli, ecco la lista dei nomi caldi in tal senso<<<