Calciomercato Milan – E’ rivoluzione, 15 a rischio addio: le percentuali

Il ritorno in Champions dopo 7 anni andrà salutato con una campagna acquisti sfavillante. Il Milan non ha perso tempo e ufficializzato l'addio di Donnarumma è corso ai ripari ingaggiando l'ottimo Maignan dal Lille. Per affrontare il doppio impegno il prossimo anno e provare a fare strada anche in Europa, servirà una rosa all'altezza in tutti i reparti. La strategia della società? Acquisti mirati, soprattutto nelle zone di campo in cui le lacune sono palesi. Per poter arrivare a nomi di grido, saranno necessarie alcune cessioni. Si passa dagli addii abbastanza prevedibili a qualche sorpresa.Vediamo insieme le percentuali sulle partenze da Milanello dei calciatori rossoneri <<<