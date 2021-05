Calciomercato Milan – Raffica di notizie: rivelata la strategia di Maldini

Non sarà un' estate di riposo per la dirigenza del Milan, che dovrà intervenire in maniera importante sul mercato per migliorare una squadra che ha messo in mostra buone cose, ma che nella seconda parte di campionato si è sgonfiata. La gara di domenica con l'Atalanta sarà un po' l'ago della bilancia di una stagione che avrebbe potuto essere trionfale o quantomeno meno complicata nel suo epilogo. Tuttavia serve a poco rimuginare per certi errori macroscopici. C'è bisogno di essere lucidi, perché nella sessione estiva saranno parecchie le situazioni da sistemare. A fare un quadro completo della situazione ci ha pensato Manuele Baiocchini<<<