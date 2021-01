Pioli: “Contento dell’arrivo di Meité, ci darà una mano”. Su Mandzukic…

MILANO – Domani sera, sul campo del Cagliari, potremmo assistere all’esordio di Soualiho Meité con la maglia rossonera. Il Milan lo ha ufficialmente prelevato dal Torino in prestito e il centrocampista ivoriano è subito a disposizione per giocare. Quasi sicuramente non farà parte della formazione titolare, ma potrebbe trovare spazio nella ripresa. Oggi, nella conferenza stampa alla vigilia della partita, ne ha parlato direttamente mister Stefano Pioli: “Sono molto contento dell’arrivo di questo giocatore, perché rende ancora più competitivo un reparto che già aveva una certa solidità. Ci darà sicuramente una mano. Abbina qualità e quantità, mi è piaciuto molto il modo in cui si è presentato: l’ho visto molto voglioso e carico. Mi è piaciuto anche quando ha rilasciato le prime dichiarazioni, dimostrando di essere un ragazzo ambizioso”.

Il tecnico rossonero ha poi continuato a parlare di questa sessione invernale di mercato cercando, però, di dribblare la domanda su Mario Mandzukic, il quale è ormai ad un passo dal trasferimento al Milan: “Abbiamo una società che ci sostiene e ci protegge, permettendoci di lavorare nel migliore dei modi. Ci sono tutte le condizioni per continuare a fare bene. La dirigenza è pronta a intervenire ancora sul mercato per completare l’organico, visto che purtroppo dobbiamo fare i conti con tante assenze e giochiamo praticamente ogni tre giorni. Mandzukic? Noi abbiamo una partita molto importante in programma domani e devo pensare esclusivamente a quella. Non posso rilasciare commenti su dei giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, il club rinforzerà ulteriormente la squadra se ci sarà la possibilità di farlo. Io, da parte mia, penso soltanto ai giocatori che ho in rosa”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<