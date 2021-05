Calciomercato Milan – Arriva una pessima notizia: tifosi imbestialiti!

Dopo la pandemia dello scorso anno il Milan aveva dimostrato di essere una squadra quasi inarrestabile. Finale di stagione 2019-2020 da scudetto e inizio di quella 2020-2021 altrettanto promettente. Complice la capacità di mister Pioli di compattare e guidare una squadra giovane e ricca di talento. In mezzo a tanta gioventù l'esperienza e la classe di colonne rossonere come Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic. Peccato che siano mancati in continuità in questo ultimo periodo, quando è iniziato il declino del Diavolo, che ora mette a rischio perfino la qualificazione in Champions. I vertici di via Aldo Rossi attendono con ansia il verdetto domenicale della sfida con l'Atalanta, per iniziare a programmare il mercato con un budget più chiaro a disposizione. Qualcosa già si sta muovendo, peccato che la notizia giunta poche ore fa non si possa di certo considerare positiva per i tifosi rossoneri, anzi<<<