News Milan, Maldini ha deciso: spesa folle in arrivo

Mentre ci lasciamo alle spalle l'intensa stagione 2020/2021, ci prepariamo alla prossima entrando sempre più nel vivo della sessione estiva di mercato. Il Milan è al momento la squadra italiana più attiva in tal senso. I rossoneri hanno infatti già ufficializzato, seppur "solo" nelle parole di Maldini, una partenza, quella di Donnarumma. Poi un nuovo arrivo, quello di Maignan per 12 milioni più 3 di bonus dal Lille. Ed infine è praticamente fatta per il riscatto di Tomori dal Chelsea con Elliott che verserà nelle casse dei blues la cifra di 27 milioni di euro. Ma non finisce qui:un altro caso spinoso sta per essere risolto. >>>