Milan-Monza, le pagelle di Crudeli: “VERGOGNA TOTALE!!! Voto zero per…”

Ve lo dico subito: in queste pagelle, inutili esattamente come Milan-Monza, darò voti duri e spietati. Non tanto per questa partita, tristemente inutile appunto. Ma un po' per tutta questa disastrosa stagione, che finalmente si è conclusa. Allora iniziamo queste pagelle con il portiere rossonero, praticamente inoperoso contro il Monza a parte una gran parata nel finale. Mike ha avuto passaggi a vuoto evidenti e un forte calo nella parte centrale della stagione, ma alla fine è riemerso e ha mostrato ancora una volta il suo valore. Stagione negativa nel complesso, così come per tutti o quasi. Ma bisognerebbe ripartire da giocatori come lui e personalità forti come la sua. E invece qua, senza ombra di rinnovo, si parla di cessione... Follia. VOTO: 5,5