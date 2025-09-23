Milan-Lecce, le pagelle di Crudeli: "Mamma mia! Ragazzi, io ve lo dico..."

Le pagelle del match di Coppa Italia Milan-Lecce, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero

Maignan – Praticamente, uno spettatore non pagante. Nessun pericolo particolare alle sue parti, non è chiamato a interventi degni di nota. Ed è una bella notizia. VOTO: 6

Tomori – Sicuro, tranquillo, preciso, senza sbavature. Il Lecce, complice anche l’uomo in meno, spinge poco e non fa paura e l’inglese vive una serata serena e senza sbalzi. VOTO: 6

De Winter – Segnali decisamente molto interessanti da parte del belga, che là in mezzo si fa rispettare eccome. Sicuramente più che sufficiente la sua prestazione, nonostante le poche discese pericolose del Lecce. Sta crescendo, può diventare un giocatore importante per la difesa di Allegri del futuro. VOTO: 6,5

Pavlovic – Un giocatore che sta rinascendo, sia in termini di prestazioni che soprattutto in consapevolezza e sicurezza. Imposta bene, accompagna l’azione da dietro, sfiora anche il gol con un calcio di punizione vellutato. Tutto molto bello. La cura Allegri inizia a dare i suoi frutti. VOTO: 6,5

Saelemaekers – La solita scheggia impazzita, che corre senza sosta sulla fascia e crea sempre con qualità e anche tanta intensità. Pure questa volta mette il suo timbro sulla partita con un assist al bacio per il gol di Nkunku. VOTO: 7

Loftu-Cheek – Partita impressionante da parte dell’inglese, soprattutto nel primo tempo. Qualità, inserimenti, imbucate, fisicità e anche un paio di occasioni personali davvero importanti, con il palo che va a negargli la gioia del gol. Ma la prestazione è stata di grande spessore. VOTO: 7

Ricci – Il Milan gira bene intorno a lui, ma il regista italiano è forse il giocatore che fatica un po’ di più a ingranare e a cambiare marcia. Un po’ frenato e un po’ timido, può sicuramente imprimere un ritmo e una qualità maggiore al gioco del Milan in mezzo al campo. Per lui solo un tempo in campo, probabilmente anche a causa dell’ammonizione rimediata nella prima frazione. Ma non parliamo di bocciature, per carità. VOTO: 6

Rabiot – Dominante, ancora una volta. Torno a dire che un giocatore del genere, di questo spessore e con queste caratteristiche, è mancato tantissimo al Milan negli ultimi anni. Finalmente ora ce lo possiamo godere. Un professore. Gli manca soltanto il gol, che sfiora pure. Peccato per il legno che lo frena. VOTO: 7

Bartesaghi – Bei segnali di crescita pure da parte del giovane laterale mancino, che appare voglioso e sicuro. Mette tanti palloni in mezzo, uno dei quali pesca Gimenez: assist per il gol del centravanti messicano. Positivo e propositivo. VOTO: 6,5

Nkunku – Veloce, molto tecnico, sgusciante, velenoso, pericoloso: il biglietto da visita di questo giocatore è interessantissimo. Si guadagna la superiorità numerica, crea occasioni per sé e per i compagni e alla fine trova la via del gol con una conclusione al volo davvero eccezionale e spettacolare. Tanta roba e siamo soltanto all’inizio… VOTO: 7,5

Gimenez – Finalmente riesce a sbloccarsi El Bebote. Entra in campo con la voglia di segnare. Ci prova e ci riprova sin dai primissimi minuti, poi la sua tenacia e la sua volontà vengono premiate dal bell’assist di Bartesaghi per il tap-in vincente. Un gol che gli servirà sicuramente, come gli saranno serviti gli applausi di San Siro al momento della sostituzione. Bentornato! Ora avanti così. VOTO: 7

Allegri – Anche se non in panchina – occupata dall’ottimo Landucci – la sua impronta sulla squadra è davvero evidente. Questo è davvero un Milan finalmente bello da vedere e da seguire: solido, attento, equilibrato, qualitativo, concreto e a tratti anche spettacolare. La fase difensiva è top (ancora una volta un clean sheet), ma anche quella offensiva sta dando conferme e regalando gioie. Ragazzi, io ve lo dico: questo Milan targato Allegri mi sta fomentando parecchio. Sosteniamolo tutti insieme che possiamo davvero toglierci delle grandi soddisfazioni! Forza Max, forza Milan! VOTO: 7,5

I sostituti

Pulisic – Una sentenza, come sempre. Ancora una volta, entra dalla panchina e lascia il segno, fissando il punteggio sul 3-0. Anche il tempo di prendere un ennesimo palo. Giocatore totale, top player assoluto. VOTO: 7,5

Fofana (6,5), Athekame (6), Pulisic (7,5), Balentien (6), Odogu (6).