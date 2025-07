Liverpool-Milan, le pagelle di Crudeli: "Ragazzi, occhio! Vi dico che Max..."

Le pagelle dell'amichevole Liverpool-Milan, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri

Buona la seconda per il Milan di Allegri che affronta un’altra big inglese. Questa volta è il turno del Liverpool di Slot. Il tecnico rossonero stavolta testa un nuovo modulo, il 3-5-2. E stavolta arriva una vittoria di prestigio per 4-2, con i gol di Leao, Loftus-Cheek e la doppietta di Okafor per i rossoneri e di Szoboszlai e Gakpo per i Reds. Di seguito, dunque, ecco le pagelle di Liverpool-Milan a cura di Tiziano Crudeli, con voti e commento giocatore per giocatore e per mister Allegri.

Le pagelle di Liverpool-Milan

Maignan – Torna in campo dal primo minuto Magic Mike, tra l’altro con la fascia da capitano al braccio. Qualche intervento positivo, centrale anche nell’avviare l’azione da dietro in qualche occasione. Non può proprio nulla invece sul capolavoro targato Szoboszlai, che incastona la palla all’incrocio dei pali con una conclusione vellutata e veramente spettacolare. Nel secondo tempo, spazio a Terracciano tra i pali. VOTO: 6

Tomori – Non più terzino destro, stavolta schierato come braccetto destro della difesa a tre. Beh, non benissimo bisogna dire. E questo era il suo ruolo. Io confido nel lavoro di Allegri, ma lui deve metterci del suo per tornare a certi livelli. Anche un baby come Rio Ngumoha lo ha messo in evidente difficoltà in più di un’occasione. Deve crescere. VOTO: 5,5

Thiaw – Al netto di qualche errore che capita un po’ a chiunque, è forse il centrale che per ora regala le maggiori sicurezze. E’ anche il più giovane là in mezzo e insieme ad Allegri secondo me può veramente crescere ancora molto e bene. Ha grande fisicità, difende bene e sa anche impostare meglio dei compagni di reparto. Insomma, guai a darlo via. Sarebbe un autogol. VOTO: 6,5

Pavlovic – E’ evidentemente ancora indietro, non è brillante e con la fisicità che ha è anche normale. Per lui infatti solamente un tempo in campo, durante il quale non ha particolarmente rubato l’occhio. Anzi, qualche affanno di troppo c’è stato, anche se bisogna ricordare che di fronte c’era una signora squadra. Al suo posto Gabbia, che spero possa trovare più spazio da ora in poi. VOTO: 5,5

Saelemaekers – Da esterno alto a fluidificante a tutta fascia: il belga si conferma essere un jolly veramente prezioso e di ottima qualità. Secondo me avrà tanto spazio nel corso della stagione, un giocatore come lui è davvero prezioso. Bene anche contro il Liverpool, con alcune fughe sulla fascia che hanno lasciato il segno e creato occasioni importanti. Suo infatti l’assist per il terzo gol del Milan, firmato da Okafor. Molto bene. VOTO: 7

Bartesaghi – Da Saka a Salah, il suo compito non è che diventi molto più semplice sulla fascia sinistra. E’ costretto a faticare parecchio, in qualche occasione va in difficoltà ma è naturale. Sappiamo tutti che da quella parte il titolare sarà Estupinan, inutile puntare troppo il dito su questo ragazzo che si sta dando da fare. Secondo me deve andare a giocare altrove per crescere ancora. VOTO: 6

Fofana – In evidente ritardo fisico e atletico pure il francese, che in diversi frangenti mette in mostra qualche limite tecnico di troppo. Un giocatore come lui che fa della corsa, della quantità e della forza le sue armi principali, se non è brillante si vede eccome. Deve mettere dentro benzina, è molto lontano dalla miglior condizione e si è visto. Anche per lui effettivamente solo un tempo in campo, al suo posto Musah. VOTO: 5,5

Ricci – All’esordio mi è piaciuto molto, contro il Liverpool si è visto forse un po’ meno ma la sua prestazione rimane sicuramente positiva. Dalle sue parti passano diversi palloni, gestisce ed è tatticamente intelligente. Offre anche una buona copertura e dà equilibrio alla squadra. Deve solamente mettere un po’ più di qualità nelle sue giocate, ma ha tempo per crescere con questa maglia sulle spalle. VOTO: 6,5

Loftus-Cheek – Dopo l’Arsenal avevo detto che questo ragazzo, se trova continuità e brillantezza, può veramente diventare un giocatore importante per questo Milan e per Allegri. Ecco, ribadisco tutto dopo averlo visto contro il Liverpool. La sua gamba e i suoi inserimenti sono potenzialmente importantissimi, se sta bene può diventare un’arma eccezionale. Il gol evidenzia tutte le sue qualità. Ve lo dico di nuovo: occhio a RLC! VOTO: 7,5

Rafael Leao – Ragazzi miei, se Allegri riesce nel miracolo di farlo rendere con continuità e farlo definitivamente esplodere a grandissimi livelli, allora potremo veramente sognare in grande. Questo ragazzo, a prescindere dal tipo di avversario che affronta, ha nelle corde giocate e qualità da top player assoluto, capace di spaccare ogni partita e trascinare il Milan alla vittoria contro chiunque. Io ci voglio credere. L’inizio non è male: gol molto bello e assist al bacio per Loftus-Cheek, oltre che i soliti strappi e le sue classiche accelerazioni. Leao Maeravigliao. VOTO: 8

Pulisic – Molto positivo anche Capitan America, che si rende protagonista di varie giocate di alta qualità nel corso della prima frazione di gioco. Ancora una volta deve sacrificarsi un po’ in un ruolo che non è proprio il suo, ma comunque svaria tanto su tutto il fronte d’attacco rossonero e quando si accende crea sempre qualcosa di importante. Un piccolo infortunio lo rallenta e Allegri preferisce sostituirlo all’intervallo. Entra Okafor, che sigla una bella doppietta. VOTO: 7

Allegri – Si vedono i primi accenni delle idee tattiche del mister. Un Milan sempre più “Allegriano”, ma ancora con ampissimi margini di crescita. La fase difensiva va sistemata, ma contro squadre così forti alla fine ha subito relativamente poco. Contro il Liverpool si sono anche visti passi avanti sulla fase offensiva, che si basa su ripartenze veloci e di qualità, con inserimenti di esterni e mezzali. Ricordiamoci pure che questa squadra è ancora ampiamente incompleta e che dal mercato dovranno arrivare tanti nuovi tasselli. E vi dico che se Allegri fa sbocciare veramente Leao e qualche altro giocatore, si può guardare veramente in alto. Bisogna avere fiducia, io ce l’ho. Avanti Milan, avanti Max! VOTO: 6,5

I sostituti

P. Terracciano (6,5), Gabbia (6), Musah (6), Okafor (8), Estupinan (6), Chukwueze (6), Bondo (6), Comotto (6), F. Terracciano (6), Magni (6), Dutu (6).