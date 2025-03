Milan-Como, le pagelle di Crudeli: “Sì, sono furioso!!! Vi dico che così…”

Iniziamo le pagelle di Milan-Como con il portiere francese, che alterna buoni interventi a incertezze non da lui. Nel primo tempo rischia con i piedi in un paio di occasioni, poi sbarra la strada molto bene a Nico Paz a distanza ravvicinata. Pochi istanti dopo però arriva il gol di Da Cunha che porta avanti il Como sul Milan, con Maignan infilato sul palo alla sua destra. Tiro molto preciso, certo, ma il francese non è apparso particolarmente reattivo e tempestivo nel tuffarsi. In chiusura di prima frazione poi respinge un tiro di Kempf dal cuore dell'area rossonera, sventando una clamorosa occasione per il Como. Anche nella ripresa deve intervenire su alcuni tentativi degli attaccanti avversari, ma il secondo tempo è più sereno rispetto al primo. Alla fine il suo lo fa e con qualche intervento salva il Milan, permettendo ai rossoneri di vincere questa difficile sfida contro il Como. La sufficienza dunque è meritata. VOTO: 6