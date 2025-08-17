Milan-Bari, le pagelle di Crudeli: "Dopo oggi, una cosa è sicura..."

Le pagelle del match di Coppa Italia Milan-Bari, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per Allegri

Buona la prima ufficiale del Milan di Allegri che di fronte ai 70mila di San Siro batte il Bari per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia. La sblocca Rafael Leao di testa già al 14′ del primo tempo, mentre il raddoppio arriva a inizio ripresa con la firma di Pulisic. Buoni segnali di crescita, soprattutto in vista dell’inizio del campionato. Di seguito, dunque, ecco le pagelle di Milan-Bari a cura di Tiziano Crudeli, con voti e commento giocatore per giocatore e per mister Allegri.

Le pagelle di Milan-Bari

Maignan – Pochi pericoli dalle sue parti, ma le poche volte che viene chiamato in causa e c’è bisogno di lui si fa trovare pronto e attento. VOTO: 6,5

Tomori – Segnali di crescita per l’inglese, buona la sua prova come braccetto di destra nella difesa a tre. Suo l’assist per il gol del vantaggio siglato da Rafael Leao. VOTO: 6,5

Gabbia – E’ il perno centrale della retroguardia rossonera, non va praticamente mai in affanno. Positivo. VOTO: 6

Pavlovic – Roccioso e aggressivo come al solito, si disimpegna anche in impostazione con qualche lancio abbastanza preciso. VOTO: 6

Saelemaekers – Esterno a destra a tutta fascia, è acceso e brillante. Moto perpetuo, avanti e indietro, rendendosi particolarmente utile in entrambe le fasi. Scatta, recupera, inventa, tira: fa un po’ di tutto e lo fa sempre molto bene. Intenso e scattante. Jolly prezioso. VOTO: 7

Ricci – Tocca tanti palloni e li gioca sempre velocemente, a uno o massimo due tocchi. E’ sempre al centro del gioco e riesce a dare buon ritmo alla manovra del Milan. Pulito e ordinato, dà equilibrio e qualità al centrocampo. Si è ambientato veramente alla perfezione, sembra che indossi questa maglia già da tempo. VOTO: 7

Fofana – Passi avanti importanti nella condizione e nella prestazione anche da parte del francese, autore di una prova decisamente positiva. Legna a metà campo ma anche inserimenti e qualche conclusione in porta. In crescita. VOTO: 6,5

Loftus-Cheek – Come si era già capito dal pre-campionato, è un giocatore già recuperato e reinserito pienamente nel progetto rossonero da Allegri. La brillantezza non può essere ancora al top, ma la sua gamba, la sua fisicità, la sua qualità e i suoi inserimenti possono diventare veramente importanti per il Milan. Sembra proprio essere il giocatore perfetto per Max. VOTO: 7

Estupinan – Ancora un po’ in difficoltà, forse ancora un pochino indietro nella condizione. Qualche errore in fase difensiva, prende anche un giallo ingenuo già nel primo tempo. Meglio invece in fase propositiva, prestazione comunque in crescendo all’interno della partita. E l’intensità e l’impegno si sono visti. VOTO: 6

Pulisic – E’ il solito giocatore di uno spessore differente. Pure se non brilla a livelli estremi, alla fine è fra quelli che fanno la differenza sempre. Traversa nel primo tempo, oltre ad altre occasioni. Gol nel secondo dopo il buon fraseggio con Santi Gimenez. E c’è pure chi ha il coraggio di criticare uno come lui. Mah, senza parole… Viene da una stagione da 17 gol più 12 assist in un’annata decisamente negativa per il Milan. Immaginate quello che può fare… Dai, non scherziamo per favore. VOTO: 7

Rafael Leao – Purtroppo solo pochi minuti per lui in campo, poi un infortunio (speriamo lieve) lo costringe ad alzare bandiera bianca. Nel frattempo, però, trova il tempo di sbloccare il risultato e segnare un gran bel gol di testa per il vantaggio rossonero. Ti aspettiamo presto in campo Rafa! VOTO: 7

Allegri – Intensità, idee chiare, movimenti e giocate codificate e studiate. Dopo oggi, una cosa è sicura: il Milan di Allegri inizia già a intravedersi e a girare in maniera interessante. Certo, non corriamo e rimaniamo concentrati con i piedi per terra. Ma mi pare che siamo già anni luce da quanto visto la scorsa stagione. C’è equilibrio, c’è entusiasmo, c’è un’idea di gioco. E possiamo solamente crescere, aspettando anche il pieno inserimento dei nuovi. Io credo ciecamente in Max, avanti tutta! VOTO: 7

I sostituti

Gimenez – Entra presto in campo al posto di Leao. Non parte benissimo e viene ripreso in qualche occasione da Landucci per qualche movimento non gradito, ma alla fine il suo lo fa. Manovra bene in occasione del secondo gol del Milan insieme a Pulisic, al quale serve l’assist vincente. VOTO: 6

Jashari (6), Musah (6), Modric (6,5), Okafor (6).