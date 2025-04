Milan-Fiorentina, le pagelle di Crudeli: “Bastaaaa!!! Ho visto una roba…”

Iniziamo le pagelle di Milan-Fiorentina con il portiere rossonero che, ancora una volta, è costretto a raccogliere palloni dalla sua porta già dopo pochissimi minuti di gioco. Stavolta il Milan riesce addirittura a prenderne due dalla Fiorentina nei primi 10 minuti, con un approccio scandaloso. La difesa fa acqua, ma questa volta Mike non ha colpe sui gol presi. Anzi, se il Milan rimane in partita è anche merito suo, visto che deve disinnescare altri pericoli portati alla sua porta da parte degli attaccanti della Fiorentina. La parata più bella arriva al 68' della ripresa, quando nega la doppietta a Kean con un grandissimo intervento, ma anche all'85' il francese fa una gran parata sempre su Kean. Insomma, questa volta Maignan è stato decisivo e finalmente in positivo. VOTO: 7