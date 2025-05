Milan-Bologna, le pagelle di Crudeli: “VERGOGNA!!! Ho visto una roba…”

Iniziamo queste pagelle di Milan-Bologna con Mike, vero punto di riferimento della squadra in ogni occasione. Altro che critiche, altro che bollito: dopo un periodo di appannamento che può succedere a tutti, il francese è tornato ai suoi livelli. Para tanto e bene, salva il Milan in diverse occasioni murando i tentativi degli attaccanti del Bologna, imposta e fa ripartire l'azione dal basso, protesta e carica i suoi con la sua leadership. Non può nulla sul gol di Ndoye, che purtroppo consegna la Coppa Italia al Bologna. Se contestiamo uno come lui, allora degli altri che possiamo dire? Ve lo dico io con i prossimi voti... VOTO: 6