Venezia-Milan, le pagelle di Crudeli: “Che follia! Ho visto una roba inaccettabile…”

Iniziamo le pagelle di Venezia-Milan con il portiere rossonero che vive un primo tempo abbastanza sereno, a parte qualche sporadico squillo da parte degli uomini di Di Francesco. Pochi interventi, nessuna parata particolarmente complicata. Gli unici veri brividi arrivano su una punizione di Nicolussi Caviglia e sul gol - poi giustamente annullato per fuorigioco - di Yeboah: in entrambi i casi, comunque, Mike non è chiamato a intervenire. Proprio sul gong finale della prima frazione, fa buona guardia della propria porta su un tiro-cross insidioso sempre di Nicolussi Caviglia, ma nulla di veramente impegnativo per lui. Discorso simile per quanto riguarda la ripresa, con il Venezia che ogni tanto prova a fare paura al Milan e a presentarsi dalle sue parti, ma senza creare evidenti palle gol. A parte forse la conclusione di Zerbin proprio nel finale. Lui chiude la porta rossonera, collezionando un altro ottimo clean sheet che fa sempre bene. VOTO: 6,5