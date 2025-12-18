Napoli-Milan, le pagelle di Crudeli: “Impazzisco! Vi dico che…”

Maignan 4,5
Errore pesante sul gol di Neres: sbaglia l’uscita su un pallone centrale messo da Højlund e respinge in modo impreciso il tiro del danese. Nel finale di primo tempo evita un passivo peggiore, mentre sul 2-0 non può intervenire.
Tomori 5,5
Deve chiudere la linea Spinazzola-Elmas ma si fa sorprendere nell’azione del raddoppio del Napoli.
De Winter 4
Marcatura completamente sbagliata su Højlund in occasione del vantaggio. Dopo un avvio discreto perde certezze e va in difficoltà costante, soffrendo il danese anche sul secondo gol. Prestazione che evidenzia le carenze difensive del Milan.
(dal 69’ Athekame 5,5: non incide)
Pavlovic 6
Si sgancia con continuità e tiene bene il campo. Attento in fase difensiva, soprattutto su Neres.
Saelemaekers 5
Non inquadra la porta sulla sponda di Nkunku. Serve però al francese una palla importante in campo aperto, sfruttata male.
(dal 69’ Fofana 5,5: ingresso ordinato, senza strappi)
Loftus-Cheek 5,5
Ha la prima occasione del match, neutralizzata da una grande parata di Milinković-Savić. Soffre il confronto fisico con McTominay.
Jashari 5
Alla seconda gara da titolare fatica a dare ritmo alla manovra: gioca semplice e prevalentemente in orizzontale.
(dal 75’ Modrić 6: gestione lucida nel finale)
Rabiot 5,5
Prova a scuotere la partita con un intervento deciso su Politano e sfiora il gol di testa. Per il resto incide poco.
Estupiñán 5
In costante difficoltà su Politano, che ha spesso il controllo della corsia.
Nkunku 4,5
Spreca la migliore occasione del primo tempo su contropiede e perde il pallone che dà origine all’azione del vantaggio del Napoli.
Pulisic 5
Mai realmente dentro la partita.
All. Allegri 5
Il Milan parte bene ma spreca troppo nei primi trenta minuti, poi cala vistosamente. Le rotazioni dalla panchina non cambiano l’inerzia.