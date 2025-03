Napoli-Milan, le pagelle di Crudeli: “Dopo questa, vi dico che Conceicao…”

Apriamo queste pagelle di Napoli-Milan con il portiere rossonero che, pronti-via, viene subito infilato da Politano dopo pochi secondi dal fischio iniziale del match. Una roba vergognosa, ma Maignan non ha colpe. Poche responsabilità anche sul raddoppio firmato da Lukaku che porta sul doppio vantaggio il Napoli sul Milan. Ma possiamo tranquillamente dire che Mike non è assolutamente più Magic e ormai da tempo. E' diventato un portiere normalissimo che a volte fa pure delle grosse papere. Involuzione pazzesca e inspiegabile, come quella di molti altri giocatori rossoneri c'è da dire. Rinnovo? Pensiamoci... VOTO: 5