Milan-Atalanta, le pagelle di Crudeli: “Terribile! Conceicao, spiegami una cosa…”

Iniziamo le pagelle di Milan-Atalanta con il portiere francese, che per fortuna torna subito in campo dopo lo spavento di Udine. Primo tempo privo di particolari pericoli per lui e per la porta rossonera. Quando necessario, si propone anche come primo regista della squadra con lanci precisi e importanti per le folate offensive del Milan. Nel secondo tempo, nonostante il Milan alzi il ritmo, è l'Atalanta a passare inaspettatamente in vantaggio, con Maignan incolpevole sull'incornata vincente di Ederson. Nel finale mura anche una conclusione di Lookman, ma non può evitare la sconfitta. VOTO: 6