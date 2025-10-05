Juventus-Milan, le pagelle di Crudeli: "Dopo stasera, una cosa è certa..."
Juventus-Milan, le pagelle di Crudeli: “Dopo stasera, una cosa è certa…”

Lorenzo Focolari
Milano
5 Ottobre, 22:47
Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.
MAIGNAN 7

Salva il Milan al 48’ con una parata mostruosa su Gatti: riflesso e istinto da fuoriclasse. Intervento che vale un gol.

 

TOMORI 6

Qualche affanno nei duelli individuali, ma recupera sempre con fisico e attenzione. Prestazione ordinata, senza fronzoli.

 

GABBIA 6,5

Personalità e concentrazione per tutta la gara. Al 20’ chiude un pallone velenoso, al 23’ anticipa Yildiz con tempismo perfetto. Nel finale è decisivo su Vlahovic.

 

PAVLOVIC 6

Si fa vedere anche in avanti al 42’, servendo un cross morbido per Gimenez. Dietro resta attento e pulito.

 

SAELEMAEKERS 5,5

Si sacrifica tanto in copertura, ma in avanti combina poco. Un solo cross sbagliato e poca spinta offensiva.

 

FOFANA 6

Pressa alto e recupera diversi palloni, anche se Yildiz ogni tanto lo elude. Importante in fase difensiva, sfiora il gol al 59’ con un tiro potente che Di Gregorio blocca in due tempi.

➡️ Dal 63’ LOFTUS-CHEEK 5,5 – Trenta minuti anonimi. All’ultimo ha la palla buona ma la spreca malamente.

 

MODRIC 6,5

Parte con qualche errore di misura, poi cresce e prende in mano il centrocampo. Firma l’assist per il rigore e illumina con un passaggio geniale per Leao nel finale. Qualità ed esperienza senza tempo.

 

RABIOT 6

Alterna momenti di spinta a fasi più compassate. Al 29’ prova la botta da fuori che termina a lato. Si inserisce spesso, trasformandosi in un’arma offensiva aggiunta.

 

BARTESAGHI 6

Coraggioso e propositivo sulla fascia. Qualche difficoltà con Kalulu al 35’, ma nella ripresa offre buone sovrapposizioni e continuità.

 

PULISIC 6

Costretto ad abbassarsi per ricevere, prova comunque a inventare. Spreca un rigore pesante al 53’, poi cerca di rifarsi con un tiro da fuori e un assist per Leao. Luci e ombre.

➡️ Dal 74’ NKUNKU 5,5 – Entra ma resta ai margini del gioco.

 

GIMENEZ 6

Generoso e sempre dentro la partita. Al 32’ crea una grande occasione personale, poi sfiora il gol di testa. Non segna, ma mette in difficoltà la difesa bianconera.

➡️ Dal 63’ LEAO 6 – Si accende subito: tenta il pallonetto, poi spreca un’occasione clamorosa da due passi. Nel finale solo un super Di Gregorio gli nega il gol.

 

ALL. ALLEGRI 6

Approccio tattico e prudente. Il Milan bada all’equilibrio e porta a casa un punto prezioso in trasferta, contro una Juve ben organizzata.

