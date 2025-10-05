Juventus-Milan, le pagelle di Crudeli: "Dopo stasera, una cosa è certa..."

MAIGNAN 7
Salva il Milan al 48’ con una parata mostruosa su Gatti: riflesso e istinto da fuoriclasse. Intervento che vale un gol.
TOMORI 6
Qualche affanno nei duelli individuali, ma recupera sempre con fisico e attenzione. Prestazione ordinata, senza fronzoli.
GABBIA 6,5
Personalità e concentrazione per tutta la gara. Al 20’ chiude un pallone velenoso, al 23’ anticipa Yildiz con tempismo perfetto. Nel finale è decisivo su Vlahovic.
PAVLOVIC 6
Si fa vedere anche in avanti al 42’, servendo un cross morbido per Gimenez. Dietro resta attento e pulito.
SAELEMAEKERS 5,5
Si sacrifica tanto in copertura, ma in avanti combina poco. Un solo cross sbagliato e poca spinta offensiva.
FOFANA 6
Pressa alto e recupera diversi palloni, anche se Yildiz ogni tanto lo elude. Importante in fase difensiva, sfiora il gol al 59’ con un tiro potente che Di Gregorio blocca in due tempi.
➡️ Dal 63’ LOFTUS-CHEEK 5,5 – Trenta minuti anonimi. All’ultimo ha la palla buona ma la spreca malamente.
MODRIC 6,5
Parte con qualche errore di misura, poi cresce e prende in mano il centrocampo. Firma l’assist per il rigore e illumina con un passaggio geniale per Leao nel finale. Qualità ed esperienza senza tempo.
RABIOT 6
Alterna momenti di spinta a fasi più compassate. Al 29’ prova la botta da fuori che termina a lato. Si inserisce spesso, trasformandosi in un’arma offensiva aggiunta.
BARTESAGHI 6
Coraggioso e propositivo sulla fascia. Qualche difficoltà con Kalulu al 35’, ma nella ripresa offre buone sovrapposizioni e continuità.
PULISIC 6
Costretto ad abbassarsi per ricevere, prova comunque a inventare. Spreca un rigore pesante al 53’, poi cerca di rifarsi con un tiro da fuori e un assist per Leao. Luci e ombre.
➡️ Dal 74’ NKUNKU 5,5 – Entra ma resta ai margini del gioco.
GIMENEZ 6
Generoso e sempre dentro la partita. Al 32’ crea una grande occasione personale, poi sfiora il gol di testa. Non segna, ma mette in difficoltà la difesa bianconera.
➡️ Dal 63’ LEAO 6 – Si accende subito: tenta il pallonetto, poi spreca un’occasione clamorosa da due passi. Nel finale solo un super Di Gregorio gli nega il gol.
ALL. ALLEGRI 6
Approccio tattico e prudente. Il Milan bada all’equilibrio e porta a casa un punto prezioso in trasferta, contro una Juve ben organizzata.