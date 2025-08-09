Leeds-Milan, le pagelle di Crudeli: "Che ho visto! Ragazzi, ve lo dico subito..."

Le pagelle dell'amichevole Leeds-Milan, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri

Il Milan prosegue la preparazione estiva affrontando in amichevole il Leeds United. Prestazione complessiva positiva e pareggio per 1-1, frutto del gol del vantaggio rossonero segnato da Santiago Gimenez a coronamento di un’ottima azione corale e del pareggio degli inglesi firmato da Stach. Bene il primo tempo, mentre nella ripresa il Milan cala fisiologicamente anche per via della presenza di tante riserve e parecchi giovani in campo. Di seguito, dunque, ecco le pagelle di Leeds-Milan a cura di Tiziano Crudeli, con voti e commento giocatore per giocatore e per mister Allegri.

Le pagelle di Leeds-Milan

Terracciano P. – Si conferma essere un secondo di tutto rispetto, affidabile e di esperienza. Pochi interventi, ma puliti e puntuali almeno fino al 67′, minuto in cui arriva il gol dalla distanza di Stach. Nell’occasione, forse, non proprio perfetto e sicuro nell’intervento, ma di fronte aveva parecchie sagome ad affollare l’area di rigore tra lui e il tiratore. Peccato, ma merita comunque la sufficienza. VOTO: 6

Magni – Con il Chelsea già alle porte, Allegri giustamente dà spazio anche a qualche giovane, anche dal primo minuto. Buona occasione per mettere dentro esperienza. Risposta positiva in campo. VOTO: 6

Gabbia – Il Leeds parte subito forte, ma lui e il suo compagno di reparto riescono a prendere le misure abbastanza in fretta. Poche le incertezze per un reparto che Allegri vuole blindare e far diventare molto più solido rispetto al recente passato. Nel secondo tempo, soprattutto dopo i cambi e con tanti giovani in campo, si soffre un po’ di più ma ci può stare. VOTO: 6

Pavlovic – Discorso simile a quello fatto per Gabbia: poche sbavature vere e proprie. Certo, uno col suo fisico ha bisogno di tempo per essere brillante, ma ci arriverà. Per ora, teniamoci il fatto che la retroguardia del Milan concede poco, soprattutto all’interno dell’area di rigore. Cosa che non succedeva da un bel po’. VOTO: 6

Estupinan – Dopo le prime uscite avevo già sentito qualcuno mugugnare e criticare subito. Sicuramente ci sarà qualcuno che criticherà anche dopo questa prestazione. Senza senso veramente. Con qualche giorno di lavoro in gruppo nelle gambe, questo ragazzo sta crescendo. Bisogna anche dargli il tempo necessario. Entra anche nell’azione del gol di Gimenez con un bel velo. Anche lui potrà e dovrà migliorare tanto, soprattutto in fase difensiva. Ma ora serve fiducia. VOTO: 6

Musah – Cari ragazzi, prima di cederlo pensiamoci bene per favore. E’ vero, viene da una stagione tutt’altro che positiva. Ma Allegri vorrebbe tenerlo, lo ritiene un jolly importante e stando a quanto abbiamo visto in campo adesso capiamo anche il motivo. Con Allegri questo ragazzo può maturare e sbocciare definitivamente, occhio! Prestazione davvero buona la sua. Esce all’intervallo. VOTO: 7

Jashari – Come primissima uscita e senza molti allenamenti alle spalle, devo dire che la prima impressione su questo ragazzo è ottima. Piedi molto educati, visione di gioco importante, conduzione palla sicura e di qualità, verticalizzazioni, personalità. Non corriamo troppo, ma se questo è il buongiorno… Già mi immagino vederlo giocare insieme a Modric e Ricci là in mezzo: tanta roba. VOTO: 7,5

Sala – Altro giovane che ha trovato spazio e anche meritatamente possiamo dire. Segnali molto buoni e interessanti anche da parte sua. Personalità importante e voglia di sfondare, niente male veramente. Che bello vedere ragazzi come lui crescere con la maglia del Milan addosso. VOTO: 6,5

Chukwueze – Altro giocatore chiacchierato in ottica mercato ma che sta rispondendo davvero bene in questa fase prestagionale. Acceso, brillante, ispirato: prestazione davvero molto positiva la sua, impreziosita anche dall’assist per Gimenez. Cala un po’ nella ripresa come tutto il Milan, ma è più che normale. VOTO: 7

Okafor – A proposito di giocatori che sembravano ai margini e che con Allegri stanno dando risposte importanti: attenzione anche allo svizzero. Dopo le prime ottime amichevoli con tanti gol messi a segno, Okafor brilla anche contro il Leeds. In alcuni frangenti pare incontenibile, di certo è super ispirato e sta brillando alla grande. Che si facciano le giuste valutazioni… VOTO: 7,5

Gimenez – Ragazzi, c’è poco da fare: come ho sempre ribadito, questo ragazzo i gol li sa fare. Può piacere e meno, può essere un attaccante che fatica a farsi vedere e a entrare nel gioco della squadra, ma quando c’è da metterla dentro lui c’è. Tocca pochi palloni, ma gliene basta uno per essere letale in area di rigore. Non sarà pulitissimo dal punto di vista tecnico, ma per un centravanti il primo, secondo e terzo pensiero deve essere solo uno: segnare. Tutto il resto viene dopo. Che serva anche un altro attaccante di ruolo e di spessore dal mercato non ci sono dubbi, ma lui la sua può dirla tranquillamente. VOTO: 7

Allegri – Parlando di organizzazione complessiva, già si vede la mano del mister. Milan compatto, intelligente, ben messo in campo e soprattutto finalmente equilibrato. C’è ancora da lavorare eh, per carità, ma i segnali si vedono e sono postivi. Ma quello che più mi impressiona e mi intriga è vedere certi giocatori riuscire a dare il meglio e giocare ad alti livelli. Ragazzi, ve lo dico subito: se Max riuscirà veramente a rivitalizzare certi elementi che erano stati messi un po’ in disparte, allora ci sarà da divertirsi. Abbiamo visto un Loftus-Cheek tirato a lucido nelle scorse uscite, discorso simile per i vari Musah, Chukwueze e Okafor, giusto per citarne alcuni. E siamo soltanto all’inizio del percorso e del lavoro. VOTO: 7

I sostituti

Coubis (6), Sia (6,5), Eletu (6), Torriani (6), Saelemaekers (SV), Ricci (SV), Terracciano F. (SV), Thiaw (SV).