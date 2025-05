Genoa-Milan, le pagelle di Crudeli: “Ragazzi miei, io ve lo dico chiaro…”

Partiamo con le pagelle di Genoa-Milan con il portiere francese, autore di un paio di grandissimi interventi già nel corso della prima frazione di gioco. In particolare, è superlativa la reattività e il balzo felino di Mike per evitare quello che sarebbe stato uno sfortunato autogol di Pulisic. Storia diversa nel secondo tempo, quando Vitinha - troppo indisturbato in area di rigore - porta in vantaggio il Genoa sul Milan con una conclusione decisamente imparabile per Maignan. Non ha colpe sul gol, per il resto ha fatto sicuramente il suo. VOTO: 7