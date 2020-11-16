Malagò sull'eliminazione azzurra: Siamo dispiaciuti ma compatti"
Il presidente del CONI ha parlato al termine della Giunta odierna sulla non partecipazione azzurra al Mondiale 2022 in Qatar.
Il presidente del CONI ha parlato al termine della Giunta odierna sulla non partecipazione azzurra al Mondiale 2022 in Qatar.
Il ct verso la permamenza. La nazionale vivrà un forte rinnovamento, dentro i giovani e via i vecchi senatori.
La sconfitta con la Macedonia del Nord affiora alla mente la disfatta con la Svezia. Trajkoski condanna l'Italia a due storiche esclusioni dal Mondiale.
Incredibile, ma vero, l'Italia fallisce di nuova la qualificazione ai prossimi Mondiali: i tifosi si scagliano contro il ct
Ecco le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa all'inizio dello stage azzurro che si sta svolgendo a Coverciano in questi giorni
Anche il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato dopo la gara persa contro l'Italia, ecco le sue parole
Il difensore della nazionale azzurra ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita tra Italia e Belgio. Ecco le sue parole
Parla il C.t. Della nazionale Roberto Mancini dopo la partita vinta tra Italia e Belgio, ecco che cosa ha detto
Ecco le formazioni ufficiali di Mancini e Martinez nella finale 3° e 4° posto della Uefa Nations League tra Italia e Belgio
Torna in campo domani l'Italia di Mancini, che affronterà il Belgio nella finale 3° e 4° posto della Nations League: le probabili formazioni
Cade la nazionale di Roberto Mancini, dopo 37 partite, cade con la Spagna a San Siro. Stadio che evoca bruttissimi ricordi
Gli Azzurri sfidano le Furie Rosse presso lo stadio San Siro, segui la diretta con noi de IlMilanista.it: buon divertimento
Dopo l'amaro pareggio con la Bulgaria, gli Azzurri tornano in campo per riscattarsi. L'avversario di turno è la Svizzera
Le parole del ct Roberto Mancini al termine di Italia-Bulgaria
Sta per tornare in campo l'Italia Campione d'Europa, e ha parlato Mancini alla vigilia della gara per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo
Parla il numero uno della Federcalcio italiana
Le parole del CT dell'Italia
Parla il CT azzurro
Parla il numero uno della Federcalcio
Le parole del vice-CT azzurro
Due rossoneri in campo
Fischio d'inizio alle 20.45
Ultimo appuntamento del girone
L'attuale accordo col CT si avvicina alla scadenza
Le dichiarazioni dell'attaccante
Grande soddisfazione per il giovane attaccante rossonero
Le parole dell'esterno offensivo azzurro
Le parole del vice-CT
Le immagini della sfida vinta dagli azzurri contro la Polonia